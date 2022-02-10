NIKA BARIC ÇUKUROVA BASKETBOL'DA

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Sloven oyun kurucu Nika Baric'i kadrosuna kattı.

Üç kupa hedefine emin adımlarla yürüyen Çukurova Basketbol, kadrosunu 3 kez EuroLeague Women şampiyonluğu yaşayan 1,70 boyundaki Sloven oyun kurucu Nika Baric ile güçlendirdi. Kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan 1992 doğumlu Baric, "Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarımızla bütünleşip kentimize kupalar kazandırmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.