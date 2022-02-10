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NIKA BARIC ÇUKUROVA BASKETBOL'DA
Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Sloven oyun kurucu Nika Baric'i kadrosuna kattı.
SPOR 10.02.2022, 16:48
Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Sloven oyun kurucu Nika Baric'i kadrosuna kattı.
Üç kupa hedefine emin adımlarla yürüyen Çukurova Basketbol, kadrosunu 3 kez EuroLeague Women şampiyonluğu yaşayan 1,70 boyundaki Sloven oyun kurucu Nika Baric ile güçlendirdi. Kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan 1992 doğumlu Baric, "Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarımızla bütünleşip kentimize kupalar kazandırmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.
2010 yılında Avrupa'da 'Yılın Genç Oyuncusu' ödülünü kazanan, 2012'de de WNBA ekiplerinden Minnesota Lynx tarafından draft edilen Baric, geçen sezon ülkemizde Elazığ İl Özel İdaresi forması giymişti.
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