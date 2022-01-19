MTSO ANADOLU LİSESİ SPORDA TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Avcı, Nevşehir'de yapılan Judo Gençler Kız-Erkek Grup Yarı Final Müsabakalarında Balkan Şampiyonunu yenerek birinci oldu.

MTSO Anadolu Lisesi sporda tarih yazmaya devam ediyor. Nevşehir'de yapılan Judo Gençler Kız-Erkek Grup Yarı Final Müsabakalarında Mersin’i temsilen katılan MTSO Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Avcı müsabakalar sonunda Balkan Şampiyonunu yenerek kendi kilosunda birinci oldu.

"Öğrencilerimizi hem akademik anlamda hem de sosyal faaliyetler anlamında destekliyoruz"

Şubat ayı içerisinde Kırıkkale de yapılacak olan Okul Sporları Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Yağmur Avcı'yı tebrik eden MTSO Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Gılıç; "Kızımızı okulumuzu ve ilimizi temsilen gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ederim. Türkiye finallerinde başarılar dileriz. Öğrencilerimizi hem akademik anlamda hem de sosyal faaliyetler anlamında desteklemeye ve yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle öğrencimiz Yağmur Avcı'yı tebrik ediyor Türkiye Finallerinde başarılar diliyorum" dedi.