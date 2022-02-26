MSK U16 KIZ BASKETBOL TAKIMI, ANADOLU TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILMAYA HAK KAZANDI
Mersin Büyükşehir Belediyesi MSK U16 Kız Basketbol Takımı, bölge müsabakalarında 4 günde 4 takımı mağlup ederek Anadolu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) U16 Kız Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu U16 Kızlar Bölge Şampiyonasındaki başarılı performansını Anadolu Türkiye Şampiyonası ile taçlandırdı.
Mersinli kızlar 4’te 4 yaptı
Büyükşehir Belediyesinin altyapıdan gelen basketbolcu kızlar, bölgedeki müsabakalarda önemli bir başarı sergiledi. Adana Adnan Menderes Spor Salonunda 4 gün süren maçlarda 4 takımla mücadele eden kızlar, ilk gün Niğde ile karşılaştı. Niğde Basketbol Akademi Spor Kulübü karşısında 76-43 galip gelen takım, ikinci gün Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübünü 64-32 yendi. Üçüncü gün ise Antakya Güney’i 90-29 mağlup eden Mersinli kızlar, son maça iddialı başladı. Son gün Konya Akşehir Spor Kulübünü 67-47 mağlup eden takım, 4’te 4 yaparak namağlup bir şekilde Anadolu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
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