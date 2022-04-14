MSK KADIN BASKETBOL EKİBİ PLAY-OFF’TA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ni 2’nci olarak tamamlayan ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne çıkmak için play-off’ta mücadele eden MSK Kadın Basketbol Takımı ilk galibiyetini aldı. MSK ekibi, çeyrek final müsabakaları kapsamında evinde konuk ettiği Fenerbahçe Gelişim (FBG) Kadın Basketbol Takımı’nı 80-63 yenerek Süper Lig için iddialı olduğunu gösterdi.

PLAY-OFF’UN İLK GALİBİYETİ MSK KADIN BASKET EKİBİNE AVANTAJ SAĞLADI

MSK Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmanın ilk periyodunu 28-19 önde tamamladı. Ekip, ikinci periyodu 13-16 kaybetmesine karşın ilk yarıyı 41-35 önde bitirdi.

Karşılaşmanın üçüncü periyoduna hızlı başlayan MSK Kadın Basketbol Takımı, ilk yarıdaki 6 sayılık farkı bu periyottaki 24-9’luk skorla 21 sayıya çıkararak üçüncü periyodu 65-44 önde tamamlamayı başardı. Son periyotta daha baskın oynamaya başlayan FBG Kadın Basketbol Takımı’nın bu periyodu 4 sayı farkla 15-19 kazanması karşılaşmadan galip ayrılmasına yetmedi. Karşılaşmayı ev sahibi takım MSK Kadın Basketbol Takımı 80-63 skorla kazandı..

MSK Kadın Basketbol Takımı’nın aldığı bu galibiyet play-off çeyrek final mücadeleleri kapsamında ikinci kez karşılaşacağı FBG Kadın Basketbol Takımı karşısında avantajlı olmasını sağladı. MSK Kadın Basketbol Takımı, 16 Nisan’da Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda yapılacak karşılaşmadan da galip ayrılması halinde bir üst tur olan play-off yarı finalde mücadele edecek.