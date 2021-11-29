MSK GALİBİYETLERİ SEVİNDİRİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Kadın Basketbol Takımı ve Kadın Hentbol Takımı, üst üste aldığı galibiyetleri ile ligdeki liderliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ligin 9’uncu haftasında HDI Sigorta Yalova VIP Kadın Basketbol Takımı ile oynadığı karşılaşmada gülen taraf MSK Kadın Basketbol Takımı oldu. Karşılaşmanın son saniyelerine kadar heyecan dolu anlar yaşanırken MSK Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Cansu Aslan Cankurt, son salisede kaydettiği sayı ile takımına galibiyeti getirdi.

Başantrenör İbrahim Sağdıç, kazandıkları için çok mutlu olduklarını ve bu galibiyete çok ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, “Evimizde bu galibiyet çok önemliydi. Üst sıralarda kalabilmek adına çok önemli bir galibiyet aldık. Kızları tebrik ediyorum, gerçekten çok iyi mücadele ettiler, yüreklerine sağlık. Ekip olarak çok istedik ve kazandık. İnşallah önümüzdeki maçlarda da kazanmaya devam ederiz” dedi.

MSK Kadın Hentbol Takımı Yozgat deplasmanından lider döndü

MSK Kadın Hentbol Takımı, Hentbol 1’inci Lig Kadınlar A Grubu’nda 8’inci hafta karşılaşmasını Yozgat ASP GSK ile gerçekleştirdi. Yozgat’ta Rıza Kayaalp Spor Salonunda gerçekleştirdiği karşılaşmayı 28-24 kazanan MSK ekibi, 14 puana yükselerek 1. Lig Kadınlar A Grubu’ndaki liderliğini sürdürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Ali Rıza Yeşil, “Kendi seyircisi ve evinde çok başarılı müsabakalar oynayan Yozgat ASP GSK karşısında sahada tam istediklerimizi yansıttık. Yürekleri ile oynadıkları ve son derece başarılı savunma yaptıkları için başarılı ve keyifli bir galibiyet kazandık. İnşallah haftaya Mut Spor Salonu’nda oynayacağımız ve seyircimizin de desteği ile Olimpik Pazar Spor Kulübü maçını da kazanarak ilk devreyi lider kapatmak istiyoruz. Sahada canla başla mücadele eden sporcularımı aldıkları bu haklı galibiyetten dolayı kutluyorum” diye konuştu.