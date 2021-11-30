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MİLLİLERDEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’daki 5. maçında İsrail’i konuk etti. Mersin Stadyumu’ndaki karşılaşmayı A Milliler 3-2 kazandı.

SPOR 30.11.2021, 20:12 30.11.2021, 23:36
MİLLİLERDEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’daki 5. maçında İsrail’i konuk etti. Mersin Stadyumu’ndaki karşılaşmayı A Milliler 3-2 kazandı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada karambol sonrası ceza alanı içerisinde topla buluşan Koral’in kale önünde savunmayı da geçerek yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

18. dakikada Elif’in ara pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ebru’nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

24. dakikada İsrail’in kazandığı serbest vuruşta savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Opal’ın sert şutunda, meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 0-2

31. dakikada kazandığı topla ceza alanına sokulan Noa’nın şutunu, kaleci Selda son anda kornere çeldi.

37. dakikada Elif’in ceza yayı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Miray kullandı, vuruşunda top kaleci Amit’te kaldı.

44. dakikada A Milli Takımın geliştirdiği atakta Ebru’nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Amit topu üstten kornere çeldi.

58. dakikada korner atışı sonrası İsrail savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza alanı içinde önünde bulan Yağmur’un yakın mesafeden vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada A Milli Takımın atağında ceza alanına sokulan Birgül’ün, savunmanın arasından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2.

73. dakikada Yağmur’un pasıyla ceza alanına giren Elif’in şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

90+3. dakikada A Milli Takımın kazandığı korner atışını sağ köşe noktadan Didem kullandı. Ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde Dilan’ın yakın mesafeden sert şutunda top filelerle buluştu. 2-2.

90+6. dakikada Yağmur’un ceza alanı içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Ebru kullandı. Vuruşunda topu kaleye gönderdi. 3-2

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Justina Lavrenovaite xx, Leva Ramanauskiene xx, Gerda Eidinzonaite xx

A Milli Futbol Takımı: Selda Akgöz xx, Berna Yeniçeri xx (Ece Tekmen dk. 55 xx), Dilan Yeşim Taşkın xx, İlayda Civelek xx (Didem Karagenç dk. 71 xx), Emine Ecem Esen xx, Miray Cin xx (Birgül Sadıkoğlu dk. 46 xx), Ebru Topçu xx, Yağmur Uraz xxx, Kezban Tağ xx, Ece Türkoğlu xxx (Kader Hançer dk. 86 ?), Elif Keskin xxx

Yedekler: Ezgi Çağlar, Gamze Yaman, Derya Arhan, Büşra Kuru, Ecem Cümert, Fatoş Yıldırım, Yaşam Göksu, Eda Karataş

Teknik Direktör: Necla Güngör

İsrail: Amit Cohen x, Opal Sofer xx, Shahar Nakav xx, Noam Achtel xx, Koral Hazan xxx (Shani David dk. 79 x), Eden Avital xx (Rahei Shtainshnaider dk. 77 x), Noa Selimhodzic xxx, Irena Kuznezov xx, Talia Sommer xx (Karin Sendel dk. 77 x), Marian Awad xxx (Maya Chitman dk. 88 ?), Shira Elinav xx (Yarden Malka Ozel dk. 88 ?)

Yedekler: Fortuna Rubin, Nora Shanab, Shai Pearl, Meytai Sharabi

Teknik Direktör: Gili Landau

Goller: Koral Hazan (dk. 9), Opal (dk. 24) (İsrail), Birgül (dk. 71), Dilan Yeşim Taşkın (dk. 90+3), Ebru Topçu (dk. 90+6 pen.) (Türkiye)

Sarı kartlar: Koral Hazan, Marian Awad, Opal Sofar, Amit (İsrail), Dilan Yeşim Taşkın, Emine Ecem Esen (Türkiye)

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