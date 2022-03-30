MEZİTLİ BELEDİYESİ SPORCUSU AHMET KAPLAN’DAN TENİSTE BÜYÜK BAŞARI

24-27 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen ITF 3 Kros Medical Open Tenis Turnuvasında Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Kaplan, teklerde Quad Consolation şampiyonu oldu. Kaplan, 25 ülkeden 86 sporcu korta çıktığı turnuvada çiftlerde ise yarı final oynama başarısını gösterdi.

2024 Paris’te düzenlenecek olan Paralimpik oyunlar için sporcuların dünya sıralamasında ki yerlerini korumak ve yükseltmeleri açısından büyük önem taşıyan turnuva sonrası sevincini antrenörü Atilla Kökver, kulüp üyeleri ve ailesiyle paylaştı.

Geçirdiği bir trafik kazası sonrası iki ayağını birden kaybeden ancak yaşama sevincini ve hırsını spora taşıyan Ahmet Kaplan, 2019 yılında başladığı teniste çok kısa bir sürede başarıdan başarıya koşmayı başardı. 2020 yılında ilk kez milli olan ve çeşitli dereceleri bulunan Kaplan, 2024 Paris’te ülkemizi temsil etmek için çalışmaya devam ediyor.

Mezitli’de spor yapmak isteyen herkese olanak sağladıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Sporcularımızın aldığı başarılar hepimizi gururlandırmaktadır. Ahmet Kaplan’ın başarısı ve azmi ise bizler için çok daha büyük önem taşıyor. Bu spor sevgisinin ve azminin herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Ahmet Kaplan’ın, Tekerlekli Sandalye Tenis branşında elde ettiği başarı grafiğiyle, adından söz ettirmeye devam edeceğine inancımız tam. Milli sporcumuz Ahmet Kaplan’ı, onun bu seviyelere gelmesinde en büyük pay sahibi Antrenörü Atilla Kökver ile ailesini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.