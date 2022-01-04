Son Dakika
MEÜ VADİ SPOR TESİSLERİ MERSİNLİLERİ BEKLİYOR
Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapanan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Vadi Spor Tesisleri, normal hayata dönüşle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.
SPOR 04.01.2022, 12:23
Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapanan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Vadi Spor Tesisleri, normal hayata dönüşle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.
Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını, birçok alanda kapanmalara ve kısıtlamalara yol açmıştı. Bu kapsamda Türkiye'de de birçok işyeri ve spor tesisi geçici olarak kapanırken, normal hayata dönüşle birlikte bu tesisler yeniden hizmet vermeye başladı. MEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Vadi Spor Tesisleri de yeni normalleşmeyle birlikte hizmete açıldı. Öğrencilere, kamu personeline ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek adına yenilenen tesislerde, spor faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. MEÜ'nün deneyimli, tecrübeli ve güler yüzlü personeliyle kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde, spora erişim kolaylığının sağlanması ve sporun bir kültür olarak benimsenmesi, ayrıca toplumun spor değerlerine duyarlı ve donanımlı bireyler olarak geliştirilmesi hedefleniyor.
Yetkililer, tüm vatandaşları üniversitenin tenis tenis kortları, fitnes salonu, halı saha, jimnastik salonu, futbol sahası ve spor salonlarından faydalanmaya davet etti.
16
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|19
|8