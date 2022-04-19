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MERSİNLİ YÜZÜCÜLER SLOVENYA'DA 4 MADALYA VE 1 MULTİNATİONS REKORU KIRDI
Mersinli Milli sporcularımız Nisa Gül Serdar ve Atakan Malgil, Slovenya’da düzenlenen şampiyona da 4 madalya ve 1 Şampiyona Rekoru elde etti.
SPOR 19.04.2022, 09:30
9-10 Nisan tarihlerinde Slovenya’nın Kranj kentinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye Yüzme Milli Takımı’nda yer alan Mersinli Yüzücülerimiz; Nisa Gül Serdar ve Atakan Malgil, 4 madalya ve 1 Şampiyona Rekoru ile döndü.
NİSA GÜL SERDAR
4x200 Metre Serbest Şampiyonu ve Multinations Rekoru.
4x100 Metre Karışık (2.)
4x100 Metre Serbest (3.)
ATAKAN MALGİL
400 Metre Karışık (2.)
Yüzme Milli Takımımız, Şampiyonayı takımlar bazında 4.Sırada tamamladı.
1.Polonya
2.İsrail
3.Ukrayna
4.TÜRKİYE
5.Yunanistan
6.Çek Cumhuriyeti
7.İsviçre
8.Romanya
Kaynak: mersintime
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