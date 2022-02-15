MERSİNLİ YÜZÜCÜLER MİLLİ TAKIM'A SEÇİLDİ

Mersinli sporcular “Türkiye Açık Su Kış Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları’nda” aldıkları sonuçlarla Açık Su Yüzme Milli takımına seçildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan 10-13 Şubat tarihlerinde, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 75 Kulüpten 700 Sporcunun katılımıyla düzenlenen, “Türkiye Açık Su Kış Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları’nda” Mersinli Sporcularımız Derin Yerlikaya, Melissa Öner, Ayşe Aleyna Sevenay, Semih Demirbaş, Bartu Akın, Asya Yiğiter ve İdil Gülcan aldıkları başarılı sonuçlarla Açık Su Yüzme Milli takımına seçilmiştir.

Açık Su Yüzme Milli takımına seçilen Sporcularımız, 12-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Milli Takım Kampına katılacak.

Derin Yerlikaya,

Bayanlar 7500 Metre’de, 1 saat 37 dakika 54 saniye’lik derecesi ile 1 saat 42 dakika olan Milli Takım barajını geçerek, 17 Yaş Türkiye 2.si olmuştur.

Melissa Öner

Bayanlar 7500 Metre’de, 1 saat 39 dakika 1 saniye ile 1 saat 42 dakika olan Milli Takım barajını geçerek, 17 Yaş Türkiye 3.’sü olmuştur.

Ayşe Aleyna Sevenay,

Bayanlar 7500 Metre’de, 1 saat 39 dakika 37 saniye’lik derecesi ile 1 saat 42 dakika olan Milli Takım barajını geçerek, 16 Yaş Türkiye 4.’sü olmuştur.

Semih Demirbaş,

Erkekler 7500 Metre’de, 1 saat 30 dakika 46 saniye’lik derecesi ile 1 saat 36 dakika olan Milli Takım barajını geçerek, 17 Yaş Türkiye 3.’sü olmuştur.

Bartu Akın,

Erkekler 5000 Metre’de, 58 dakika 39 saniye’lik derecesi ile 1 saat 2 dakika olan Milli Takım barajını geçmiştir.

Asya Yiğiter,

Bayanlar 2000 Metre’de, 26 dakika 55 saniye’lik derecesi ile 12 Yaş Türkiye 4.’sü olarak, Milli Takım Gelişim Kampına davet almıştır.

İdil Gülcan,

Bayanlar 1000 Metre’de, 14 dakika 07 saniye’lik derecesi ile 11 Yaş Türkiye 7.’si olarak, Milli Takım Gelişim Kampına davet almıştır.

Mersin Gençlik ve Spor İl müdürü Ökkeş Demir , '' Mersinli milli Sporcularımızı ve Antrenörleri Volkan Burak Tuncil, Mert Sarıbıyık, Ebru Tazegül Gençay, Şafak Cahan, Haluk Süsgün, Fulya Şemi ve Umut Özbek’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum '' dedi.