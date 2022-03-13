MERSİNLİ OĞUZHAN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Mersinli Atıcı Oğuzhan Tüzün , Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Dünya kupası müsabakalarında Dünya Şampiyonu oldu.

Güney Kıbrıs Rum kesiminde düzenlenen Plak atışları Dünya Kupası'nda Mersinli Milli Atıcı Oğuzhan Tüzün , Erkekler Trap katagorisinde altın madalya kazandı.Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir , Milli Atıcı Oğuzhan Tüzün'ü altın madalya kazanmasından dolayı tebrik ederek başarılarını devamını diledi.