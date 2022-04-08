MERSİNLİ İKİZ KARDEŞLER TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Mersin Yenişehir İlçesi Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi öğrencileri Özge Özbey ve Öykü Özbey Türkiye Şampiyonu oldu.

Yenişehir Anadolu Lisesi Öğrencileri İkiz kardeşler Özge Özbey ve Öykü Özbey , Antalya'da yapılan Türkiye Liselerarası Gençler Tekvando Şampiyonasında 59 kilo ve 55 kilo katagorilerinde rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldular.

Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi Okul müdürü Mehmet Nazım Altınay şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede , '' Okulumuz öğrencilerinden Özge Özbey ile Öykü Özbey Antalya'da yapılan Türkiye Liselerarası Gençler Tekvando Şampiyonasında 59 ve 55 kilolarda TÜRKİYE BİRİNCİSİ olmuşlardır.Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim '' dedi.