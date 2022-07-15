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MERSİNLİ EMRE BARCELONA'DA
Kayserispor'dan, Barcelona B takımına transfer olan Mersinli Emre Demir, İspanyol ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
SPOR 15.07.2022, 14:29
Kayserispor'dan , Barcelona B takımına transfer olan Mersili Emre Demir, İspanyol ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Geride kalan sezon devre arasında Barcelona ile sözleşme yapan ve yarım sezonu Kayserispor'da geçiren Mersinli Emre Demir, İspanya'ya giderek yeni takımının formasını giydi. Sağlık kontrolünden geçen ve ardından da 5 yıllık sözleşmeye imza atan Emre, kulüp televizyonuna ilk röportajını da verdi. İspanyol temsilcisine, "Merhaba Kules (Taraftar grubunun ismi). Burada olmaktan çok mutluyum" mesajı veren genç oyuncu, "Hayallerimi süsleyen takımdayım. Umarım bir gün bu forma ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarım" ifadelerini kullandı.
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