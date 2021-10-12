MERSİN’DE ATATÜRK’Ü ANMA 10 YAŞ FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiği “10 Kasım Atatürk’ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası” başladı. 16 takımın katıldığı turnuvanın final maçı 10 Kasım’da yapılacak.

16 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçı Macit Özcan Spor Tesisleri’nde yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinter, Çukurova İdman Yurdu, Yenişehir İdman Yurdu, Mezitli, Akdenizgücü, Silifke Gençlik, Trabzonspor, Toroslar Kartal, Başarıspor, Altınordu, Demirspor, Camspor, Galata, Galatasaray ve Kuvayi Milliye Spor kulüplerinin yer aldığı turnuvanın ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü-Yenişehir İdman Yurdu ve Mersin İnter Spor Kulübü-Çukurova İdman Yurdu takımları karşılaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, “Çocuklar için birbirlerini tanıması, görmesi, hocalarımızın oyuncularını test etmesi anlamında çok keyifli oluyor. Bu yaş grubunu, büyük yaş gruplarına nazaran izlemesi daha keyifli. Çünkü kendi yeteneklerini gösterebilmek adına henüz herhangi bir dizilişin ya da bir taktiğin uygulanmadığı yaş grupları. O yüzden çok keyifli oluyor. Maçı başlattık. 10 Kasım’da da finalini yapacağız. Kazanan, tüm çocuklar olacak. Biz Büyük Atatürk’ün adına yapıyoruz. O yüzden bizim için çok önemli" dedi.

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş ise düzenlenen turnuva için teşekkür ederek, amatör spor kulüpleri olarak turnuvaya gereken katkıyı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Ertaş, “16 takımın katıldığını biliyorum. Çok güzel tesislerde bu müsabakalar başladı. Umarım geleneksel hale gelir. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artacağına inanıyorum. Katılım çok iyi. Velilerin ilgisi, alakası çok güzel” diye konuştu.

Turnuvaya katılan çocuklardan Çağan Bireroğlu da “İnşallah kazanırız. Gücümüzle çıkıp, kazanmayı tercih ediyoruz. Çok mutluyum. Dostluk ortamı çok iyi. Atatürk’ü çok seviyorum” derken, Fatih Balıkçı ise “Benim yaşımdakiler ve bizim takımımız için güzel bir turnuva oldu. Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz bu turnuvayı yaptığı için” şeklinde konuştu.