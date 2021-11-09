Son Dakika

MERSİN’DE 173 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE BÜYÜK DESTEK

Mersin Büyükşehir Belediyesinin “Amatör Spora Desteksin Mersin” sloganıyla düzenlediği törende, farklı branşlardan 173 amatör spor kulübüne toplam 1 milyon 444 bin TL maddi destek sağlandı.

SPOR 09.11.2021, 10:34 09.11.2021, 10:50
MERSİN’DE 173 AMATÖR SPOR KULÜBÜNE BÜYÜK DESTEK

Mersin Büyükşehir Belediyesinin “Amatör Spora Desteksin Mersin” sloganıyla düzenlediği törende, farklı branşlardan 173 amatör spor kulübüne toplam 1 milyon 444 bin TL maddi destek sağlandı. Başkan Seçer, tüm spor kulüplerine adaletli bir şekilde katkı sunduklarını belirterek, “Her bir kulübümüz, kendi bünyemizdeki spor kulübümüz kadar değerli” dedi.

Törene, Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Destek kapsamında futbol alanında 50 kulübe 500 bin TL, salon sporlarında 96 kulübe 576 bin TL, kadın ve erkek takımı olan 4 kulübe 48 bin TL, BAL Ligindeki 4 kulübe 100 bin TL, salon ve futbol takımlarında 12 kulübe 192 bin TL ve altyapıdaki 7 kulübe 28 bin TL verildi.

“Mutlaka Mersin’de spor arzu edilen noktalarda olmalı”

Başkan Seçer, yapılan maddi katkıların asla yardım olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulayarak, salonda bulunan sporcuların bir gün Türk Bayrağını ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla dalgalandıracaklarına gönülden inandığını belirtti. Seçer, “Bu başarılarda bizim de katkımız olsun diye Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut imkanları en akılcı şekilde kullanarak Mersin’de spora diğer alanlarda olduğu gibi destek vermek istiyoruz” diye konuştu.

Sporun bireye sağladığı fiziksel ve ruhsal faydaların yanı sıra barış, kardeşlik, centilmenlik, hoşgörü gibi birçok insani değerleri barındıran bir alan olduğunu dile getiren Seçer, “Mersin Türkiye’nin özeti ise her rengin oluşturduğu bir renk cümbüşü ise mutlaka Mersin’de spor arzu edilen noktalarda olmalı" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sporu önemsediklerini ifade eden Seçer, büyükşehirde şube müdürlüğü çatısı altında hizmet üreten spor birimini daire başkanlığına dönüştürdüklerini ve başkanlığı daha efektif hale getirmek için yürüttükleri çalışmalarda gayet iyi mesafeler aldıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü oluşturduklarını da anımsatan Seçer, toplam 22 branşta 300’ü lisanslı olmak üzere 600’ün üzerinde sporcuları olduğunu dile getirdi. Seçer, “Her bir kulübümüz kendi bünyemizdeki spor kulübümüz kadar değerli, önemli. Onun için imkanlarımızı hem maddi hem manevi hem de tesis olarak adaletli bir şekilde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Macit Özcan Spor Tesisi’nde amatör spor kulüplerimizin müsabaka yapmalarını sağlayacağız”

Büyükşehir Belediyesine ait mevcut tesislerle ilgili yaptıkları bazı çalışmalar hakkında da bilgi veren Seçer, “Homurlu ve Bekirde sahalarımız hizmete girdi. Orada yaptığımız çalışmalarla sahalarımızı son derece uygun hale getirdik ve takımlarımız orada müsabakalara çıkıyorlar. Macit Özcan Spor Kompleksi içerisindeki sahada bir dizi değişiklikler yapacağız. Yönünü değiştireceğiz. Yeni tribünler gelecek, yeni soyunma odaları. Oranın üzerinde çalıştı arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde çalışmasını başlatacağız ve orada amatör spor kulüplerimizin müsabaka yapmalarını sağlayacağız. Son derece güzel, işlevsel bir tesis olacak. Şu anda Macit Özcan Tesisi’nde 12-14 yaş müsabakalarını başlatma hazırlığı yapıyor arkadaşlar. Ocak ve Şubat ayları itibariyle bu müsabakalar orada oynanabilecek. Zaten şu anda antrenman yapma imkanını kulüplerimize sağlıyoruz. Yalınayak’taki futbol sahasında tadilat çalışmamız var” dedi.

Spor alanında yaptıkları futbol turnuvaları ve festivallere de değinen Seçer, 28 Kasım’da Tarsus’ta yapılacak olan Yarı Maratonu önemsediklerini söyleyerek, “Uzun süredir yapılamayan önemli bir etkinlik, 3 yıldır yapamadığımız Tarsus Yarı Maratonu’nu 28 Kasım’da gerçekleştireceğiz. Bu da kentimize bir renk katacak. Pandeminin ardından bu tip etkinlikler halkımız tarafından da rağbet görüyor. Çünkü insanlar bu etkinliklere uzak kaldı. 28 Kasım’da 21 kilometre yarı maraton ve 5 kilometrelik halk koşusuna bütün yurttaşlarımızı şimdiden davet etmek istiyorum. Şu ana kadar da 140’a yakın sporcu kayıt yaptırmış. 27 Kasım’a kadar da kayıtlar devam edecek” diye konuştu.

Yapılan maddi desteklerin yardım olarak görülmemesi gerektiğini, bu destekleri her yıl artırdıklarını vurgulayan Seçer, “Bize 189 spor kulübü başvuruda bulunmuş, 16 kulübün faal olmadığı tespit edilmiş ve burada 173 kulübe de biz katkı sunma kararı aldık. Burada branşlara göre de kategorizasyon yapıldı. Toplamda 1 milyon 444 bin liraya tekabül edecek. 2019 yılında 85 kulübe toplamda 239 bin 400 lira katkı yapmışız. 2020 yılında 160 kulübe 875 bin TL katkı yapmışız. Bu yıl da yaklaşık olarak geçen yıl yaptığımız yardımı ikiye katlayarak 1 milyon 444 bin TL nakdi katkı yapacağız” şeklinde konuştu.

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş ise amatör spor kulüplerinin pandemi sürecinde birçok sıkıntı yaşadığını söyledi. Birçok müsabakanın iptal olduğunu belirten Ertaş, “Sıkıntılarımızı Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza aktardım. Sağ olsun duyarlı davrandı. Bugüne kadar hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Onun için ben kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu yapmış olduğunuz nakdi yardımlar da kulüplerimize can suyudur” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, kulüp yöneticileri ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

banner290
Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 09 Kasım 2021
İmsak 05:45
Güneş 07:06
Öğle 12:30
İkindi 15:20
Akşam 17:44
Yatsı 19:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6
sanalbasin.com üyesidir