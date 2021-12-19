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MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ'NDEN GOL ŞÖLENİ
Mersin Toroslar Belediyesi 2021-2022 Kurumlar arası 3 Ocak Futbol Turnuvasında Mersin Toros Devlet Hastanesi şampiyon oldu.
SPOR 19.12.2021, 22:41
Mersin Toroslar Belediyesi 2021-2022 Kurumlar arası 3 Ocak Futbol Turnuvasında Mersin Toros Devlet Hastanesi şampiyon oldu.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mersin Toros Devlet Hastanesi arasında oynanan futbol karşılaşmasında 4-0 lık bir skorla 3 puanı hanesine yazdıran Mersin Toros Devlet Hastanesi 7 puana ulaştı ve şampiyon oldu.
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