MERSİN TED TÜRKİYE'DE YÜZME ŞAMPİYONU

16-19 Şubat tarihlerinde Edirne’de düzenlenen ve Türkiye geneli 40 ilden 397 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları 2021-2022 sezonu Gençler Türkiye Yüzme Şampiyonası Finali’nde, Mustafa Sevenay, Atakan Malgil, Bora Tokcan, Eren Sezgin, Emre Aktaş, Yağız Kaya, Tarık Safa Tekinkuş, Semih Demirbaş, Mustafa Kaan Serdar ve Antrenörleri Volkan Burak Tuncil’den oluşan TED Mersin Koleji Yüzme Erkek Takımı 18,222 Puan ile Okul Sporları tarihinin en yüksek puanını toplayarak Türkiye Şampiyonu oldu.

23 bireysel Madalya kazanarak bu alanda da adeta kürsüyü kapatan ve ilimize bu Şampiyonluğu getiren TED Mersin Koleji Erkek Yüzme Takımı sporcuları ile Antrenörleri Volkan Burak Tuncil’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.