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MERSİN SEM SPORCULARINDAN BÜYÜK BAŞARI

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim (SEM) Merkezi Yüzme sporcularından Mustafa Kaan Serdar ve Ahmet Çınar Güneş İstanbul Galatasaray Yüzme Havuzu’nda düzenlenen "Türkiye Küçükler Yüzme Şampiyonası"nda büyük bir başarı örneği gösterdiler.

SPOR 09.12.2021, 10:13
MERSİN SEM SPORCULARINDAN BÜYÜK BAŞARI
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 3-5 Aralık tarihleri arası, İstanbul Galatasaray Yüzme Havuzu’nda düzenlenen “Türkiye Küçükler Yüzme Şampiyonası’nda” Mersin SEM sporcularından Mustafa Kaan Serdar, 200 Metre kelebekte 2:03,67’lik derecesi ile 12 yıldır 2:05,08 olan 14 Yaş Türkiye Rekorunu kırmış, 100 Metre Kelebekte 0:57,35’lik derecesi ile 14 Yaş Türkiye Şampiyonu, 400 Metre karışıkta 4:35,73’lük derecesi ile en hızlı ikinci dereceye sahip olan Serdar, 200 Metre karışıkta 2:11,33’lük derecesi ile de 14 Yaş Türkiye ikincisi olma başarısı gösterirken, Ahmet Çınar Güneş ise 1500 Metre Serbestte 16:34,23’lük derecesi ile Türkiye ikincisi, 800 Metre Serbestte 8:38,03’lük derecesi ile Türkiye ikincisi, 400 Metre Serbestte 4:12,27’lik derecesi ile Türkiye üçüncüsü, 400 Metre Karışıkta 4:56,58’lik derecesi ile Türkiye dördüncüsü olmuş ve 13 Yaş kategorisinde Türkiye’nin en değerli yüzücüsü kupasını alma başarısı göstermiştir.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Sporcusu Mustafa Kaan Serdar, Ahmet Çınar Güneş ve Antrenörü Volkan Burak Tuncil’i tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum dedi.
 

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