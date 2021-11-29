MERSİN MİLLİ MAÇA HAZIR

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki beşinci maçında İsrail'i Mersin'de ağırlıyor.

Mersin Stadyumu’nda oynanacak 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, H Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 30 Kasım 2021 Salı günü saat 18.00’de İsrail’i Mersin Stadyumu’nda ağırlayacaklarını söyleyen Demir, “Mersin’in ev sahipliğinde oynanacak 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu beşinci karşılaşması için hazırlıklarımızı tamamladık. Seyircili oynanacak karşılaşmaya vatandaşlarımız HES kodları ile stada giriş yapabilecekler. Bu önemli karşılaşmada A Milli Kadın Futbol Takımımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm Mersinli sporseverleri İsrail karşısında mücadele edecek Millilerimizi desteklemeye Mersin Stadyumuna davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 4. sırada yer alıyor.