MERSİN'İN GURUR MİLLİ MUAYTHAİ SPORCULARI DEMİR İLE BİR ARADA

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin'i ve ülkemizi Dünya Muaythai Şampiyonası’nda en iyi şekilde temsil eden Mersinli milli sporcuları kabul etti.

05-11 Aralık tarihlerinde Tayland da yapılan Muaythai Dünya Şampiyonası’nda büyük başarı elde eden Milli sporcularımızdan Dünya Şampiyonu olan Umut Eryılmaz, Dünya Üçüncüsü olan Onur Şeker, Antrenörleri Yılmaz Dönmez ve Tarsus Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Memet Öztürk ile birlikte almış oldukları başarılarını kendilerini kabul eden Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile paylaştılar.

Tayland da yapılan Dünya Şampiyonası’nda Muaythai milli takımlarımız 5 Altın, 7 Gümüş, 9 Bronz, 21 madalya ile tarihi bir başarı elde ederken, Elite Class’ta ise 98 ülke içerisinden bu sporunun anavatanı sayılan Tayland’ı geride bırakarak dünya ikincisi, genel klasmanda da dünya üçüncüsü olma başarısı göstermiştir.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “İlimizi ve ülkemizi bu önemli organizasyonda en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran, mücadele eden tüm milli sporcularımızı, onları yetiştiren ailelerini, emek veren antrenörlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Almış oldukları başarılarını İl Müdürü Ökkeş Demir ile paylaşan milli sporcularımız Umut Eryılmaz, Onur Şeker ve antrenörleri Yılmaz Dönmez ise kendilerini kabul ettikleri ve desteklerini esirgemedikleri için Demir’e teşekkür ettiler.