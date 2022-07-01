MERSİN İDMAN YURDU'NUN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig’de İçel (Mersin) İdman Yurdu’muzun da yer alacağı takımların 2022-2023 sezonu grupları kura çekimi ile belli oldu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine göre, İçel (Mersin) İdman Yurdu’muz, yeni sezonda 1. Grup’ta mücadele edecek.

2022-2023 sezonunda TFF 3. Lig’de toplam 55 takım yer alırken bir grupta 17 diğer iki grupta ise 18 takım mücadele edecek. 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde başlayacak sezonda normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

İçel (Mersin) İdman Yurdu’muzun rakipleri ise şöyle: 1922 Konyaspor, Edirnespor, Çatalcaspor, Şile Yıldız Spor, Belediye Derincespor, Eskişehirspor, Belediye Kütahyaspor, Karşıyaka, Kalecik Futbol Kulübü, Amasya 1968 FK, 52 Orduspor, Yomra Spor, 1958 Kelkit Belediyespor, Ağrı 1970 Spor, Elazığspor, K. Karaköprü Belediyespor ve Nevşehir Belediyespor.