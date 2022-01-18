MERSİN'DE ÖĞRENCİLER TESİSLERİ GEZDİ
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yeni Bir Tesis Keşfet, Hayatına Spor Kat Projesi" kapsamında öğrenciler tesisleri gezdi.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yeni Bir Tesis Keşfet, Hayatına Spor Kat Projesi" kapsamında öğrenciler tesisleri gezdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye de hayata geçirilen, "Yeni Bir Tesis Keşfet, Hayatına Spor Kat Projesi" kapsamında Ayşe Polat Ortaokulu öğrencilerine, İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Jimnastik Salonu, Olimpik Yüzme Havuzu, Tenis Kompleksi ve Nevin Yanıt Atletizm kompleksi tesisleri gezdirilerek spor yapma imkanı sağlandı.
Yeni Bir Tesis Keşfet, Hayatına Spor Kat Projesi ile; çocukların spor tesislerini tanıyarak sporla tanıştırılıp sevdirilmesi, kırsal kesimde yaşayan ve bulunduğu yerin dışına çıkmamış maddi imkanları yetersiz olan çocukları tesislerle buluşturmak, spora başlama yaşında olan çocuklara tesislerde verilen spor branşlarının tanıtımlarını yaparak spora özendirilmeleri ve yetenekli çocukların keşfedilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılarak toplumda spor kültürünün oluşturulması hedefleniyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|21
|40
|3. Adana Demirspor
|22
|35
|4. Hatayspor
|21
|35
|5. Başakşehir
|20
|34
|6. Fenerbahçe
|21
|33
|7. Beşiktaş
|22
|33
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Karagümrük
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|21
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|22
|43
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11