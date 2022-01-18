MERSİN'DE ÖĞRENCİLER TESİSLERİ GEZDİ

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yeni Bir Tesis Keşfet, Hayatına Spor Kat Projesi" kapsamında öğrenciler tesisleri gezdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye de hayata geçirilen, "Yeni Bir Tesis Keşfet, Hayatına Spor Kat Projesi" kapsamında Ayşe Polat Ortaokulu öğrencilerine, İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Jimnastik Salonu, Olimpik Yüzme Havuzu, Tenis Kompleksi ve Nevin Yanıt Atletizm kompleksi tesisleri gezdirilerek spor yapma imkanı sağlandı.

Yeni Bir Tesis Keşfet, Hayatına Spor Kat Projesi ile; çocukların spor tesislerini tanıyarak sporla tanıştırılıp sevdirilmesi, kırsal kesimde yaşayan ve bulunduğu yerin dışına çıkmamış maddi imkanları yetersiz olan çocukları tesislerle buluşturmak, spora başlama yaşında olan çocuklara tesislerde verilen spor branşlarının tanıtımlarını yaparak spora özendirilmeleri ve yetenekli çocukların keşfedilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılarak toplumda spor kültürünün oluşturulması hedefleniyor.