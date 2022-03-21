MERSİN BÜYÜKŞEHİR MSK TAKIMLARINDA GALİBİYET SEVİNCİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) basketbol takımları, mücadele ettikleri lig ve kupalarda aldıkları sonuçlarla taraftarlarını mutlu etti. Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı ise evinde aldığı galibiyet ile şampiyonluk mücadelesini sürdürürken, ligin hemen ardından başlayacak olan play-off mücadeleleri için iddialı olduğunu gösterdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde (TKBL) mücadele eden MSK Kadın Basketbol Takımı, TKBL 26’ncı hafta mücadeleleri kapsamında Antalya Güneşi Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaştı. Antalya Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Mersin temsilcisi, 93-53 skorla kazandı. İlk periyodu 20-13, ikinci periyodu 22-18 kazanan MSK, ilk yarıyı 42-31’lik skorla önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan kadın basketbol takımı, üçüncü periyodu 20 sayı farkla bitirirken, son periyodu 23-14 kazandı ve maç sonunda rakibine karşı 40 sayı öne geçerek deplasmandan galip ayrıldı. Lig’de 14’üncü sırada olan Antalya Güneşi GSK karşısında üstün oyun sergileyen MSK Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne çıkma yolunda iddialı olduğunu gösterdi.

Kayseri’de düzenlenen U14 Kızlar Anadolu Şampiyonaları Kırmızı Grup mücadeleleri tamamlandı. Şampiyonada mücadele eden Mersin temsilcisi MSK U14 kız basketbol takımı, oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandı. Şampiyonanın ilk gününde Şırnak Gelişim Gençlik Spor Kulübü karşısında 50 sayı fark ile 85-35 galip gelen MSK U14 Kız Basketbol Takımı, turnuvanın ikinci günü karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyesi U14 Kız Basketbol Takımı’nı 75-39 yendi. Üçüncü gün Başkent Kartalları Spor Kulübü ile karşılaşan MSK’lı genç yıldızlar, bu karşılaşmayı da 63-39 kazanarak şampiyonada iddialı olduğunu gösterdi. Şampiyona finalinde İÇDAŞ Spor Kulübü ile karşılaşan Mersin temsilcisi bu karşılaşmayı 42-41 kazandı ve U14 Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu 1. Lig Kadınlar A Grubu’nda da heyecan sürdü. Lig’de 17’nci hafta mücadeleleri kapsamında MSK Kadın Hentbol Takımı, kendi evinde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü’nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 27-15 önde tamamlayan Mersin temsilcisi, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek, karşılaşmayı 44-34 kazandı. MSK Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Ali Rıza Yeşil, “Güzel bir galibiyet oldu. Bir Aksaray maçımız kaldı. Aksaray maçını da alıp A grubunu lider bitirerek, play-offlara gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşil, 23 Mart’ta saat 16.00’da Mersin Yenişehir Spor Salonu’nda Aksaray ile oynayacakları maça tüm sporseverleri davet etti.