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MERSİN BÜYÜKŞEHİR KADIN HENTBOL TAKIMI SÜPER LİG YOLUNDA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Hentbol Takımı, bu sezon 16 karşılaşmanın 14’ünden galip ayrılarak Süper Lig yolundaki adımlarını güçlendirdi.

SPOR 24.02.2022, 11:14 24.02.2022, 14:41
MERSİN BÜYÜKŞEHİR KADIN HENTBOL TAKIMI SÜPER LİG YOLUNDA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Hentbol Takımı, bu sezon 16 karşılaşmanın 14’ünden galip ayrılarak Süper Lig yolundaki adımlarını güçlendirdi.

2020’den bu yana ligde mücadele eden Büyükşehrin Kadın Hentbol Takımı, 2. Lig’deki başarılı performansının ardından 2021-2022 sezonunda 1. Lig’e yükseldi. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen takım, Ekim ayından bu yana 16 karşılaşmanın 14’ünden galip ayrıldı. Çoğunluğunu Mersin altyapısından yetişen kadınların oluşturduğu takım, sezonun 2’nci yarısına yüksek motivasyonla başladı. Antrenmanlarını aralıksız sürdüren hentbolcular, 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 13.00’te Yenişehir Spor Salonu’nda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı’yla karşılaşmaya hazır.

“Bu hafta önemli bir maçımız var”

Büyükşehir Belediyesi MSK Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Ali Rıza Yeşil, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek, “Şu anda 1. Lig A Grubu’nda lider olarak devam ediyoruz. Lige Ağustos sonunda başladık. Takımın çoğunluğu Mersinli kızlarımızdan oluşuyor zaten. A Takımı’nda 10-15 tane Mersinli kızımız var. 5 tane de transferimiz var. 2 tane tecrübeli oyuncumuz var. 20 sporcuyla Lig’e başladık. Tarsus’ta belediyemize ait kampta 10 gün kamp yaptıktan sonra Mersin’de antrenmanlara devam ettik. Ekim’in ilk haftası Lig maçlarına başladık. Lig’de şu an 10 tane takım var. İlk yarıyı bir mağlubiyetle lider bitirdik. Şu anda ikinci yarı başladı” dedi.

Önceki hafta Sivas maçından galip ayrılarak aradaki puan farkını 3’e çıkarttıklarını kaydeden Yeşil, “Bu hafta önemli bir maçımız var. Elazığ’la oynayacağız. O da Lig’de play-off’ta ilk 4 arasında yer alan bir takım. Onlarla hafta sonu güzel bir maç oynayacağız” diye konuştu.

“Bu tribünü dolu görmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor”

21 yaşındaki Takım Kaptanı Yaren İpek Köle, takım arkadaşlarının çoğunun kendisi gibi Mersin altyapısından yetiştiğini belirtti. Büyükşehrin Kadın Hentbol Takımı olarak 2 yıldır ligde oynadıklarını vurgulayan Köle, “Uzun soluklu ve güzel çalışmalarımızın ardından lideriz. Lider de bitirmeye devam edeceğiz. Takımda yaklaşık yüzde 80’inimiz Mersin altyapısından yetişmeyiz ve Mersinli kızlarız. Bu bize çok büyük gurur kaynağı sağlıyor. Mersin’i temsil etmek ve seyircilerimizin önünde oynamak bize gurur veriyor. Herkesi maçımıza bekliyoruz. Seyir zevki çok yüksek maçlar yaşıyoruz. Bu tribünü dolu görmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor” dedi. Sıradaki karşılaşmadan da söz eden Köle, “Elazığ maçımız çok güzel bir maç olacak, herkesi bekliyoruz. Tabii ki yenmek için sahaya çıkacağız” şeklinde konuştu.

Sezonun ilk yarısında attığı gollerle şimdiden ‘takımın gol kraliçesi’ unvanını alan 21 yaşındaki Hatice Güler ise “Bu sezon 155 golüm var. Çok güzel gidiyorum. İnşallah sezon sonunda ‘gol kraliçesi’ olacağım. Bu yüzden çok mutluyum. Arkadaşlarımızla çok güzel anlaşıyoruz. Bir takım içerisinde hepimiz aile gibiyiz. Maç da antrenman da her şey çok güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.

Takım oyuncularından 21 yaşındaki Melek Karakeçili de 11 yıldır hentbolla ilgilendiğini belirterek, “Arkadaş gibi değil de takımda kardeş gibiyiz. O yüzden böyle yükselebiliyoruz. Dostluğumuzun yanında hentbol benim için bir iş değil, aşk oluyor. O yüzden hem dostluk hem hentbol ikisi bir arada çok güzel gidiyor. Biz Mersin’in kızları olarak transferlerimizle birlikte Mersin’i daha yükseğe çekebilmek için uğraşıyoruz, bunun için emek veriyoruz” dedi.

Kaynak: İHA
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