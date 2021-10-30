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MBB'DEN 'BİKES FOR KİDS' PROJESİNE DESTEK

Mersin Büyükşehir Belediyesince, dezavantajlı çocuklara bot ve mont dağıtımını öngören ’Bikes For Kids’ projesine destek verildiği bildirildi.

SPOR 30.10.2021, 13:11 30.10.2021, 16:46
MBB'DEN 'BİKES FOR KİDS' PROJESİNE DESTEK

Mersin Büyükşehir Belediyesince, dezavantajlı çocuklara bot ve mont dağıtımını öngören ’Bikes For Kids’ projesine destek verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uluslararası ’Bikes For Kids’ projesi kapsamında Antalya-Göbeklitepe rotasındaki kampanya sürüşünde Mersin’den geçen bisikletlilere konaklama desteği verildi. Dezavantajlı çocuklara bot ve mont desteğinde bulunulan projenin Türkiye ayağında destekçisi olan Bisikletliler Derneği üyelerini Mersin’de ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, projeye destek vermeye devam edecek.

“Sosyal sorumluluk projesine katkı vermekten mutluluk duyuyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Antalya’dan başlayan ve rotasında Mersin’in de olduğu projeye destek vermekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Köylerde yaşayan gençlere, çocuklara bot ve mont hediye edilmesi gibi güzel bir projenin içindeler. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesine katkı vermekten mutluluk duyuyoruz. Projede beraber hareket etme kararı da aldık. Hem bisiklet anlamında hem de proje anlamında daha güzel işler yapmak için buna devam edeceğiz” dedi.

“Mersin’e layık bir ev sahipliği sunuldu”

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, Bikes For Kids projesinin detaylarını paylaşarak, daha önce yapılan Karadeniz ve Ege turlarından bahsetti. Türkiye’nin ücra köylerinde yaşayan çocuklara bot ve mont ulaştırmak için pedal çevirdiklerini ifade eden Suyabatmaz, yeni rotanın Antalya-Göbeklitepe olduğunu söyledi. Suyabatmaz, “Toplam 14 gün pedal basacağız. Yaklaşık olarak bin 200 kilometre zorlu bir parkur. Yardım dağıta dağıta, yardım toplaya toplaya gidiyoruz. Böyle anlamlı bir proje” diye konuştu. Destekleri için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Suyabatmaz, “Bizi gerçekten çok mutlu ettiniz. Mersin’e layık bir ev sahipliği sunuldu. Projemize desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ayrıca teşekkür etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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