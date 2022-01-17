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KULÜP SÖZCÜSÜ YİĞİT: “KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden ve Ağrı 1970 Spor deplasmanında galibiyetle dönen İçel İdman Yurdu’nda Kulüp Sözcüsü A. Halim Yiğit, açıklamalarda bulundu.

SPOR 17.01.2022, 15:41 17.01.2022, 16:30
KULÜP SÖZCÜSÜ YİĞİT: “KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden ve  Ağrı 1970 Spor deplasmanında galibiyetle dönen İçel İdman Yurdu’nda Kulüp Sözcüsü A. Halim Yiğit, açıklamalarda bulundu. 

Mersin’de yaptıkları kamp sürecinin verimli geçtiğini söyleyen Yiğit, “Devre arası kamp çalışmalarımız gayet verimli ve amaca uygun geçti. Ara transfer döneminde aramıza katılan futbolcularımızın adaptasyon sürecini kısa sürede atlatmaları bizim açımızdan sevindiriciydi. Morallerimiz yüksek ve takımda pekişen birlik, beraberlik ve dayanışma havasının ligin ikinci yarısında sahaya pozitif yansımalarını gördük, göreceğimize de inanıyoruz” dedi.

Devre arasında takıma yapılan transferlerde izledikleri yolu da açıklayan Yiğit, “Ligin ilk yarısında; 55 takımlı 3. Ligde en az gol yiyen 4. takım, en az mağlubiyeti olan 4. takım ve en çok beraberliği olan 3 takımdan birisi olarak gol yollarında yaratıcı olamadığımız gerçeği ile devre arasında transfer politikamızı bu istatistikler çerçevesinde, orta saha, kanat forvet ve santrafor transferleri gerçekleştirerek gol sorunumuzu giderme anlamında doğru bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. İhtiyaç duyulan mevkilere transfer çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

“AVRUPA’DA KALMAK İSTEDİ”

Yiğit, ara transfer döneminde İçel İdman Yurdu ile adı anılan Chris David ile ilgili olarak da, “Chris David özel yetenekleri olan bir futbolcu. Transfer teklifinde bulunduk ama kendisi teşekkür ederek Avrupa’da kalmak istediğini beyan etti” dedi. 

Ligde hedeflerinin minimum play-off potasında tamamlamak olduğunu söyleyen Halim Yiğit sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İlk hedefimiz Play-off potasında ligi tamamlayıp eleme müsabakalarına hazır bir şekilde başlamak ve Play-off grubundan şampiyonlukla 2. Lige yükselmek. Kaldı ki bu şehrin takımının yeri 3. Lig değil. Üst lige çıkmak için bir yıl kaybetme lüksümüz yok. Dolayısıyla tüm transfer, çalışma ve politikalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Başkanımız Sayın Metin Saltık liderliğindeki Yönetim Kurulumuz; Şehrin, takımı etrafında yavaş yavaş kenetlenmeye başladığı bu süreçte, sorumluluğumuzun bilinciyle, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak 2. Lige çıkma mücadelesini yapıyoruz. Onurlu ve cefakar Kırmızı Şeytanlar Taraftar Grubumuzla ve şehir dinamikleriyle birlikte amacımıza ulaşacağımızı düşünüyorum. Ligin ikinci yarısındaki iç saha maçlarımızda stadımızı doldurup, Mersin’e yakışır bir şekilde,  ligi mutlulukla, sevinçle ve coşkuyla tamamlayacağız. Küllerinden doğan, Ülkemizin en köklü ve asırlık çınarı Mersin İdman Yurdu’muzu eski görkemli günlerine kavuşturmak için her Mersinlinin üzerine düşeni yapmasının zamanı gelmiştir. Yakaladığımız bu dayanışmayı güçlendirmek bizim elimizde. Son olarak bundan sonraki süreçte “ Sahipsiz değilsin Mersin” demenin tam zamanı. Bizler inandık, güzel günler yakındır.”

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