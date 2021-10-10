’KADINLAR FUTBOLDAN ANLAMAZ’ ALGISINI YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKTILAR

Mersin’de belediye çalışanı kadınlar, ’kadınlar futboldan anlamaz’ algısını yıkmak ve kadınların haberlerde şiddetle değil başarılarıyla anılması için farkındalık oluşturmak adına katıldıkları turnuvada, halı sahanın tozunu attırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi çalışanlarının geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği ’Geleneksel Futbol Turnuvası’nda bu yıl kadın çalışanlar da yerini aldı. Turnuvanın açılış karşılaşmasını gerçekleştiren kadınlar, ’kadınlar futboldan anlamaz’ algısını yıkmak için halı sahanın tozunu attırdı.

Mesai sonrası antrenman yapıyorlar

Mezitli ilçesindeki bir halı sahada gerçekleşen ilk maçın açılış vuruşunu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok yaptı. Ulaşım Dairesi Başkanlığında çalışan kadın personelin oluşturduğu ’Hanedan, Bordo Bereliler, Kaplanlar ve Ateş Böcekleri’ takımları, sahada ter döktü. Birçoğunun futbol deneyimi olmamasına rağmen bazı toplumsal algıları yıkmak için işe koyulan kadınların bir diğer amacı da kadına yönelik şiddetin son bulması adına farkındalık oluşturmak oldu. Hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu bir araya gelen kadınlar, maç için ısınıyor, antrenman yapıyor.

"Kadınların da başarabileceğini göstereceğiz"

Ulaşım Dairesinde görevli ve Hanedan takımının kaptanı Elif Kestek, kadınların futboldan anlamadığına yönelik algıyı yıkmak için yola çıktıklarını belirten Kestek, "Kadınların başarabileceğine sonsuz kere inanıyorum. Bugün bunu bir kez daha burada gösterdik. Arkadaşlarımızın özgüvenini ortaya çıkarmak istedik. Onun için böyle bir girişimde bulunduk. Arkadaşlarımız da çok memnunlar. Onların memnuniyeti de bu konuda doğru düşündüğümüzü ortaya koydu. Hepimiz çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız” dedi. Çevresindeki tepkileri de paylaşan Kestek, “Herkes önce çok şaşırdı. ‘Siz mi oynuyorsunuz, kadınlar mı oynuyor?’ gibi sorular sordular. Çünkü toplumumuzda futbolu sadece erkekler oynar gibi bir algı var maalesef. ‘Kadınlar da bunu başarabilir’ dedik ve bunu bugün göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Kadınların haberlerde çok daha güzel şekilde anılmasını temenni ediyoruz"

Kestek, ’kadına yönelik şiddete son’ sloganıyla sahaya çıktıklarını ve kadınların haberlerde şiddet ve taciz yerine daha güzel haberlerle yer almasını istediklerini söyleyerek, “Bu turnuvayı aslında kadına yönelik şiddete son verilmesi noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledik. Bu turnuvanın kadına yönelik şiddeti azaltmasını, kadınların ekranda, basında, haberlerde çok daha güzel şekilde anılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“En zor görev olan anneliği yaptıktan sonra bu bizim için çok kolay”

Otobüs şoförü Sultan Yıldırım da turnuvaya ’Bordo Bereliler’ takımının oyuncusu olarak katıldı. ’Kadın futboldan anlamaz’ algısına karşı olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Kadınlar en zor görev olan anneliği yaptıktan sonra otobüsü, uçağı sürdükten sonra bu bizim için çok kolay” dedi. Yıldırım, çevresinden gelen tepkileri de, “Tepkiler çok güzel. Zaten biz otobüs şoförü olduğumuz için bir de futbola girince ‘Siz zaten yaparsınız. Otobüsü kullandıktan sonra futbol oynaması sizin için çok basit’ diyorlar. Çok güzel tepkiler alıyoruz” şeklinde konuştu.