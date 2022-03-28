İŞİTME ENGELLİLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MERSİN'DE BAŞLADI

28-31 Mart tarihleri arasında Türkiye geneli 142 sporcunun katılımı ile Mersin’de gerçekleştirilen “Okul Sporları İşitme Engelliler Türkiye Birinciliği” Atletizm, Badminton, Basketbol, Futsal, Güreş Masa Tenisi ve Voleybol Müsabakaları Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Edip Buran Spor Salonu’nda yapılan açılış seremonisiyle başladı.

Edip Buran Spor Salonunda yapılan açılış seremonisinde konuşan Okul Sporları Şube Müdürü İlker Vurur, Şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Dört gün sürecek organizasyon sonunda sporcular 7 farklı branşta Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele edecek.