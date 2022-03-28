Son Dakika
İŞİTME ENGELLİLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MERSİN'DE BAŞLADI
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları İşitme Engelliler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Mersin’de başladı.
SPOR 28.03.2022, 17:46 28.03.2022, 17:49
28-31 Mart tarihleri arasında Türkiye geneli 142 sporcunun katılımı ile Mersin’de gerçekleştirilen “Okul Sporları İşitme Engelliler Türkiye Birinciliği” Atletizm, Badminton, Basketbol, Futsal, Güreş Masa Tenisi ve Voleybol Müsabakaları Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Edip Buran Spor Salonu’nda yapılan açılış seremonisiyle başladı.
Edip Buran Spor Salonunda yapılan açılış seremonisinde konuşan Okul Sporları Şube Müdürü İlker Vurur, Şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.
Dört gün sürecek organizasyon sonunda sporcular 7 farklı branşta Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele edecek.
Kaynak: mersintime
21
açık
Namaz Vakti 28 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19