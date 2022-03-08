İL MÜDÜRÜ DEMİR : '' ROL MODEL OLAN TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYORUM ''

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından basketbola kazandırılan çocukların milli forma gururu yaşadığını belirterek, "Şehrimizdeki çocuklara rol model olan takımımızı tebrik ediyor, burada görev alan herkesi yürekten alkışlıyoruz" dedi.

Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ÇBK tesislerini ziyaret ederek, A takım oyuncuları ve teknik ekipteki kadınlara çiçek takdim edip baklava ikramında bulundu. Çukurova Basketbol'un ülke basketboluna önemli katkılar sağladığını vurgulayan Demir, "Mersinimizin ve ülkemizin gururu olan Çukurova Basketbol Kulübümüzü ziyaret ettik. Çukurova Basketbol, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yürüttüğü yetenek taramaları ile 14 küçük kızımızı basketbola kazandırdı. Sporcularımız profesyonel olarak, milli takımda forma giymeye başladılar. Şehrimizdeki çocuklara rol model olan takımımızı tebrik ediyor, burada görev alan herkesi yürekten alkışlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan Demir'e teşekkür eden Takım Kaptanı Esra Ural Topuz ise "Müdürümüz her zaman yanımızda olduğunu hissettiriyor. Bütün maçlarımızda tribündeki yerini alarak bize destek oluyor. Kendilerine çok teşekkür ediyor, bu vesileyle bütün kadınların gününü kutluyorum" ifadesini kullandı.