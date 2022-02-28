İL MÜDÜRÜ DEMİR MÜJDEYİ VERDİ : MEZİTLİ'YE SÜPER TESİS

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mersin Merkez Mezitli ilçesine kazandırılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi ve Sentetik çim yüzeyli Futbol sahasının yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlandı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mezitli ilçesine kazandırılacak olan özellikle özel gereksinimli çocuklar ile gençlerin eğitim, sosyal, kültür, sanat ve spor yapabilecekleri Engelsiz yaşam merkezi ile Mezitli’de yaşayan vatandaşların spor yapabilecekleri Sentetik çim yüzeyli Futbol sahasının yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlandığını söyleyerek, Mezitli ilçesine ve Mersin'e hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mezitli Belediyesine ait ortak araziye, yaklaşık 50 Milyon TL’ye tamamlanacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi ve Sentetik çim yüzeyli Futbol Sahası’nın 2023 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor.