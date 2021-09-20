İL MÜDÜRÜ DEMİR : '' MERSİN'DE BÜYÜK BİR SEVDA İLE OLUŞAN FUTBOL KÜLTÜRÜ VAR ''

Geleceğin yıldızları Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 23 Nisan Gençlik Kampında buluştu.

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi tarafından Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteği ile bu yıl İlk kez hayata geçirilen ve il geneli 20 farklı kulüpten 2008 doğumlu 300 sporcu ve 80 antrenörün katıldığı Futbol kampı Mersin’de yapıldı.

17-19 Eylül 2021 tarihleri arası Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Silifke’nin Kapızlı mahallesinde bulunan 23 Nisan Gençlik Kampında düzenlenen Futbol kampını ziyaret eden Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, çocuklarla bir araya geldi.

2008 doğumlu geleceğin yıldızlarının buluştuğu kampa katılan sporcular kendi aralarında turnuvalar düzenlenerek kaynaşmaları sağlandı. Sporcular kamp boyunca Futbolun yanı sıra çeşitli sosyal, sportif etkinlik ile denize girmenin doyasıya tadını çıkardılar.

Kampın ikinci gününde sporcuları ziyaret eden Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, kamp alanında gazetecilere yaptığı açıklamada “Bugün burada geleceğin futbolcularını yetiştiren hocalarla buluşma günüydü. Gençlik Spor Bakanlığı’nın Mersin’de bulunan kamplarında ustalarla buluştular. Tecrübelerini çocuklarımıza aktardılar. Mersin’de futbol kültürü var. Futbol kültürü de uzun süren sevdayla alakalı bir şey. Mersin İdman Yurdu kültürü, Tarsus İdman Yurdu, buralarda bunların sayesinde futbol artık bir kültüre dönüştü. Futbol kültüre dönüşünce bu da sporu sevmeye dönüşüyor. Bu kamplarda da bu çocuklarımızı amatör ruhlarla geliştirip, tamamen profesyonelliğe adım atmaları için bizler de burada çocuklarımız için kamplarımızı açtık, ustalarla çırakları buluşturduk. Çok da güzel oldu. İnşallah bu projelerimizi sürekli devam ettireceğiz. Şehrimizdeki yetenekli çocuklarımızı keşfederek Türk sporuna kazandırmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir ise ‘’17-19 Eylül tarihleri arasında bir etkinlik yapmayı düşündük. 2008 doğumlu futbolcu kardeşlerimizle. Bunun için Gençlik ve İl Müdürümüz Ökkeş Demir bey’e müracaatta bulunduk. O da çok olumlu karşıladı. Bu etkinliğimizi burada bitirmek üzereyiz. Arkadaşlarımız maçlarını yaptı. Çok güzel geçti. Bu etkinliğin esas amacı gelecek yılların yıldızları ile geçmiş yılların yıldızlarının burada ortak bir şey paylaşmasıydı. Bu paylaşım da çok iyi geçti. Buradan tekrar Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu geleneksel hale gelecek.’’ dedi.

Spor Hizmetleri müdürü Osman Yıldızbakan ve Gençlik Faaliyetleri Şube müdürü Cafer Bozkurt'un da hazır bulunduğu Kampta bulunan antrenör ve geleceğin yıldızları bu tür kampların düzenli olarak yapılması gerektiğini belirterek, kapın yapılmasında emeği geçen Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir’e teşekkür ettiler.