İL MÜDÜRÜ DEMİR, GSB SPOR OKULLARINI ZİYARET ETTİ
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak verilen GSB Spor Okulları Masa Tenisi ve Tekvando kurslarını ziyaret etti.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak verilen GSB Spor Okulları Masa Tenisi ve Tekvando kurslarını ziyaret etti.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar ile birlikte Merkez Yenişehir İlçe Müdürlüğümüze bağlı Servet Tazegül Spor Salonu’nda GSB Spor Okulları kapsamında alanlarında deneyimli Antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarına devam eden Masa Tenisi ve Tekvando kurslarını ziyaret ederek Antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette sporcu ve veliler ile bir araya gelerek sohbet eden İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin’de velilerin spora olan ilgi ve duyarlılıklarından ücretsiz olarak düzenlediğimiz kurslarımıza çocuklarını gönderdiklerinden dolayı teşekkür etti.
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|11
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|O
|P
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|33
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|16
|32
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|30
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|16
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|16
|26
|7. İstanbulspor
|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|17
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|15. Manisa FK
|17
|19
|16. Bursaspor
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|17
|29
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|17
|28
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|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
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|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|16
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Villarreal
|17
|22
|11. Osasuna
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|22
|12. Athletic Bilbao
|17
|21
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|17
|20
|15. Granada
|16
|16
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|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|17
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8