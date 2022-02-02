İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ DEMİR : '' HAYDİ MERSİN BİRLİK VAKTİ ''

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 3. Lig’de oynayan temsilcimiz İçel İdman Yurdunu desteklemek için tüm sporseverleri “Haydi Mersin Birlik Vakti” diyerek Mersin Stadyumuna davet etti.

Temsilcimiz İçel İdman Yurdu’nun son haftalarda aldığı galibiyetle büyük avantaj sağladığını belirten Demir, “TFF 3. Lig 3. Grup 21. Hafta mücadelesinde Temsilcimiz İçel İdman Yurdu, Mersin Stadyumu’nda Derincespor’u ağırlıyor. Son haftalarda iç ve dış sahada üst üste aldığı galibiyetlerle TFF 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen temsilcimizi sahiplenme ve destekleme zamanı. Takım içinde birlik ve beraberlik ruhu en üst seviyede olması, rakiplerini içerde ve dışarda mağlup etmesi bizleri gururlandırıyor. Şehrimizin takımı olan İçel İdman Yurdu’nu desteklemek için 06 Şubat Pazar günü saat 13.00’da Mersin Stadyumu’nda oynanacak olan Derincespor mücadelesinde tüm Mersinli sporseverleri temsilcimizi desteklemek üzere tribündeki yerini almalarını bekliyoruz. Şehrimizin gururu İçel İdman Yurdumuza bu pazar Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Derincespor mücadelesinde ve TFF 2. Lig yolunda başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.