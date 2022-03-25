İFET TURNUVASI SONUÇLANDI
İlkokul Fiziksel Etkinlikler Şampiyonası sona erdi.
İlkokul Fiziksel Etkinlikler Yarışması (İFET) Yenişehir İlçe Şampiyonası gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) arasında imzalanan bir protokolle hayata geçen İFET Yenişehir İlçe Yarışması, Yenişehir Özgecan Tesisleri Kapalı Spor Salonunda düzenlendi.
Yenişehir ilçesinde tüm ilkokullardaki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların katıldığı turnuvada Yenişehir Müfide İlhan İlkokulu birinci ve ikinci sınıflar arasındaki turnuvayı kazanarak şampiyonluğu elde etti. Üçüncü sınıflarda Barbaros İlkokulu, dördüncü sınıflarda ise Yenişehir İlkokulu birinciliği göğüsledi. Dereceye giren okullara ödülleri protokol üyeleri takdim etti.
Yenişehir Müfide İlhan İlkokulu Müdürü Halil Sarı mutluluğunu dile getirerek “Müdür Yardımcısı Ali Bozdemir’e, 1/A sınıf öğretmeni Samet Karakuş’a, 2/D sınıf öğretmeni Salim Ceylan’a, 4/C sınıf öğretmeni Bahadır Kurtoğlu’na Okul Aile Birliği Başkanı Selver Bulut’a ve okul velilerine katkılarından ve başarılarından dolayı teşekkür ederim” dedi
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