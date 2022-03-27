İDMAN YURDU ORDU ENGELİNİ TEK GOL İLE AŞTI : 1- 0

TFF 3.Lig , 3. Gurupta zirve mücadelesi veren İçel İdman Yurdu , 28.Haftada Mersin'de misafir ettiği Orduspor 1967'yi 1 - 0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmaya ; Sertaç Güzel , Gökcan Gelmen , Özkan Zileli , Erhan Karayer , Aslan Gök , Serhat Tunç , Ömer Önder , Ömer Çiçek , Sabit Hakan Yılmaz , Batuhan Ayvaz ve Umut Aydın ile başlayan İdman Yurdu , Karşılaşmanın ilk yarısında 22.dakikada Umut Aydın ile bulduğu gol ile 1 - 0 öne geçti. Golü atan Umut Aydın karşılaşmanın 42.dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.İlk yarı 1 - 0 İdman Yurdu'nun üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 2 . yarısında 63.dakikada Orduspor 1967'den Bilal Gülden 2. sarı kartı görerek oyundan ihraç edilince 2 takım da 10 kişi kaldı.Karşılaşma 1 - 0 İdman Yurdu'nun galibiyeti ile sona erdi.

İdman Yurdu bu galibiyetle yenilmezlik serisini 22 maça , puanını da 54'e çıkararak maç fazlası ile 3. sıraya yükseldi.