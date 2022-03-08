İDMAN YURDU OFSPOR'U AĞIRLIYOR

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden İçel İdman Yurdu, 26. Hafta maçında yarın Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile karşılaşacak. Play-off potasını yakından ilgilendiren mücadele saat 14.00’te başlayacak.

Ligde oynadığı son 19 maçta mağlup olmayan ve Türkiye profesyonel liglerinde en uzun süre yenilmezlik serisini elinde bulunduran İçel İdman Yurdu, yarınki maçı kazanarak 2. Lige çıkma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Mersin’de oynanan son maçta taraftarların kötü tezahüratından dolayı seyirci cezası alan Kırmızı Lacivertliler, önemli maçta seyircisinden yoksun oynayacak.

Mersin Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Serhad Ürkmez düdük çalacak. Ürkmez’in yardımcılıklarını Ali Çakır ve Mustafa Güçer yapacak.

Mücadele öncesinde İçel İdman Yurdu 45 puanla 4. sırada, Ofspor ise 44 puanla 5. sırada yer alıyor.