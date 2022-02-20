İDMAN YURDU LİDER KARŞISINDA FIRSAT TEPTİ : 0 - 0

TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Mersin temsilcisi İçel İdman Yurdu Ligin 23. Haftasında Mersin Stadyumunda ağırladığı Lider Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmaya ; Sertaç Güzel , Özkan Zileli , Gökcan Gelmen , Batuhan Ayvaz , Ömer Çiçek , Muhammet Raşit Şahingöz , Sabit Hakan Yılmaz , Ömer Önder , Erhan Karayer , Murat Can Bölükbaşı ve Aslan Gök 11 'i ile başlayan Kırmızı Lacivertliler Esenler Erokspor ile 0 - 0 berabere kaldı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada her iki yarıda da gol sesi çıkmadı ve 0 - 0 sona erdi.

23. Haftayı 1 puanla tamamlayan İdman Yurdu 3. Grupta Puanını 39 yaparak haftayı 6. sırada tamamladı.