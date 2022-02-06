İDMAN YURDU EVİNDE 2 PUAN KAYBETTİ : 0 -0

TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Mersin temsilcisi İçel İdman Yurdu Ligin 21. Haftasında Mersin Stadyumunda ağırladığı Belediye Derince Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmaya ; Sertaç Güzel , Burak Bilgen , Gökcan Gelmen , Muhammet Raşit Şahingöz , Sabit Hakan Yılmaz , Furkan Güneş , Ömer Önder ,, Erhan Karayer , Nurettin Çağlar , Murat Can Bölükbaşı ve Aslan Gök 11 'i ile başlayan Kırmızı Lacivertliler Derince engelini aşamadı , 1 puanla yetindi.

Ligin 2. yarısında ardı ardına alınan 3 galibiyetin morali ve yaklaşık 5 bin seyircinin desteği ile sahaya çıkan İdman Yurdu , her iki yarıda da baskılı oynamasına rağmen galibiyete götürecek golü bulamadı ve karşılaşma 0 - 0 berabere bitti.

21. Haftayı 1 puanla tamamlayan İdman Yurdu 3. Grupta Puanını 37 yaparak haftayı 5. sırada tamamladı.