İDMAN YURDU DEPLASMANDA LİDERİ DEVİRDİ : 1- 2

TFF 3.Lig 3.Grupta zirve mücadelesi yapan Mersin temsilcisi İçel İdman Yurdu , deplasmanda Grup lideri Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puan ile döndü.

İçel İdman Yurdu 20. Haftada , Fethiye İlçe Stadında oynanan maçta rakibi Fethiyespor'u 2 - 1 mağlup etti.

Karşılaşmaya ; Sertaç Güzel , Burak Bilgen , Gökcan Gelmen(Özkan dk84) , Erhan Karayer , Aslan Gök , Ömer Önder , M. Raşit Şahingöz (Berkay dk.53) , Batuhan Ayvaz , Nurettin Çağlar ( Ömer dk 64) , Sabit Hakan Yılmaz (Nezir dk83) ve Murat Can Bölükbaşı 11'i ile başlayan , Karşılaşmayı Furkan Güneş ve Gökcan Gelmen'in attığı goller ile 2 - 1 kazanarak puanını 36'a çıkardı.