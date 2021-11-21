İDMAN YURDU CEYHAN'DAN DA 3 PUANLA DÖNÜYOR : 2 - 0
TFF 3. Lig 3. Grupta Mersin'i temsil eden İçel İdman Yurdu , Ceyhan Şehir Stadında oynanan maçta Ceyhanspor'u 2 - 0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grupta Mersin'i temsil eden İçel İdman Yurdu , Ceyhan Şehir Stadında oynanan maçta Ceyhanspor'u 2 - 0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grupta Mersin'i temsil eden İçel İdman Yurdu , Ceyhan Deplesmanında Ceyhan Şehir Stadında oynanan maçta Ceyhanspor'u Sidar Ceylan ve Furkan Güneş'in golleriyle 2 - 0 mağlup etti.
Setaç Güzel , İhsan Uğur Göktaş , Özkan Zileli , Erhan Karayer , Aslan Gök , Ömer Önder , Furkan Işıkdemir , Batuhan Ayvaz , Furkan Güneş , Ömer Faruk Sezgin ve Murat Can Bölükbaşı 11'i ile sahaya çıkan İçel İdman Yurdu , Ceyhanspor'u karşılaşmanın 57.dakikasında Furkan Güneş ve 67.dakikasında Sidar Ceylan'ın attığı goller ile 2 - 0 mağlup ederek 3 puan aldı ve haftayı 23 puan ile tamamlayarak puan sıralamasında 13.Haftada 6.sırada yer aldı.
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