Son Dakika

İDMAN YURDU BAŞKANI SALTIK : '' ŞAMPİYONLUK MEŞALESİNİ YAKTIK ADIMIZI 2.LİGE YAZDIRACAĞIZ ''

İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık , '' Ligin ikinci yarısına 3 galibiyet, 1 beraberlikle devam ettiğimiz bu süreçte, hedefe giden yolda kalan 13 maçta inancımızı arttırmış ve bizleri, bu şehrin takımını, 2. Lige çıkma yolunda daha umutlu ve istekli duruma getirmiştir '' dedi.

SPOR 06.02.2022, 21:11 06.02.2022, 22:18
İDMAN YURDU BAŞKANI SALTIK : '' ŞAMPİYONLUK MEŞALESİNİ YAKTIK ADIMIZI 2.LİGE YAZDIRACAĞIZ ''
İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık , '' Ligin ikinci yarısına 3 galibiyet, 1 beraberlikle devam ettiğimiz bu süreçte, hedefe giden yolda kalan 13 maçta inancımızı arttırmış ve bizleri, bu şehrin takımını, 2. Lige çıkma yolunda daha umutlu ve istekli duruma getirmiştir '' dedi.
Başkan Saltık Belediye Derincespor karşılaşması sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;
Bugün sahamızda karşılaştığımız Belediye Derincespor müsabakası, küllerinden doğan bir şehrin zafere inanmış taraftarının ayak sesleriydi.
Ligin ikinci yarısına 3 galibiyet, 1 beraberlikle devam ettiğimiz bu süreçte, hedefe giden yolda kalan 13 maçta inancımızı arttırmış ve bizleri, bu şehrin takımını, 2. Lige çıkma yolunda daha umutlu ve istekli duruma getirmiştir.
Belediye Derincespor maçında aldığımız beraberlik, tüm taraftarlarımızı üzdüğü gibi bizleri de derinden üzmüştür. Fakat hedefe giden yolda bazen 1 puan bile çok değerlidir.
Fethiyespor galibiyetinden sonra şehrin kenetlenmesi, stadyumda binlerce taraftarımızın coşkusu, özlenen eski güzel günlerin müjdecisi olmuştur.
Bugün sahamızda oluşan coşkulu atmosferde emeği geçen, başta Büyük Mersin İdman Yurdu’nun cefakar Kırmızı Şeytanlar Grubu Tribün Liderlerine ve üyelerine, Mersinli taraftarlarımıza, İlçelerimizden gelerek Takımını
destekleyen taraftarlarımıza, Basınımıza, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’e, Toroslar Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşın Yılmaz’a, Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özyiğit’e, Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gültak’a, Mezitli Belediye Başkanı Sayın Neşet Tarhan’a, Silifke Belediye Başkanı Sayın Sadık Altunok’a, Erdemli Belediye Başkanı Sayın Mükerrem Tollu’ya, Anamur Belediye Başkanı Sayın Hidayet Kılınç’a, Mut Belediye Başkanı Sayın Volkan Şeker’e, İl Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Aslan’a ve personeline, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Ökkeş Demir’e ve personeline ve bizleri destekleyen tüm kent büyüklerimize teşekkür ederiz.
Bugün sahadan beraberlikle ayrılmış olsak da kazanan MERSİN olmuştur, kazanan, uyuyan bir devi uyandıran TARAFTARLARIMIZ olmuştur.
Şampiyonluk meşalesini yaktık, hep birlikte, el ele omuz omuza bu sezon adımızı 2. Lige yazdıracağız.
Teşekkürler MERSİN, Teşekkürler KIRMIZI ŞEYTANLAR
İÇEL İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ BAŞKANI
METİN SALTIK

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 07 Şubat 2022
İmsak 06:12
Güneş 07:33
Öğle 13:01
İkindi 15:53
Akşam 18:18
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11
sanalbasin.com üyesidir