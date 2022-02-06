İDMAN YURDU BAŞKANI SALTIK : '' ŞAMPİYONLUK MEŞALESİNİ YAKTIK ADIMIZI 2.LİGE YAZDIRACAĞIZ ''

İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık , '' Ligin ikinci yarısına 3 galibiyet, 1 beraberlikle devam ettiğimiz bu süreçte, hedefe giden yolda kalan 13 maçta inancımızı arttırmış ve bizleri, bu şehrin takımını, 2. Lige çıkma yolunda daha umutlu ve istekli duruma getirmiştir '' dedi.

Başkan Saltık Belediye Derincespor karşılaşması sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Bugün sahamızda karşılaştığımız Belediye Derincespor müsabakası, küllerinden doğan bir şehrin zafere inanmış taraftarının ayak sesleriydi.

Ligin ikinci yarısına 3 galibiyet, 1 beraberlikle devam ettiğimiz bu süreçte, hedefe giden yolda kalan 13 maçta inancımızı arttırmış ve bizleri, bu şehrin takımını, 2. Lige çıkma yolunda daha umutlu ve istekli duruma getirmiştir.

Belediye Derincespor maçında aldığımız beraberlik, tüm taraftarlarımızı üzdüğü gibi bizleri de derinden üzmüştür. Fakat hedefe giden yolda bazen 1 puan bile çok değerlidir.

Fethiyespor galibiyetinden sonra şehrin kenetlenmesi, stadyumda binlerce taraftarımızın coşkusu, özlenen eski güzel günlerin müjdecisi olmuştur.

Bugün sahamızda oluşan coşkulu atmosferde emeği geçen, başta Büyük Mersin İdman Yurdu’nun cefakar Kırmızı Şeytanlar Grubu Tribün Liderlerine ve üyelerine, Mersinli taraftarlarımıza, İlçelerimizden gelerek Takımını

destekleyen taraftarlarımıza, Basınımıza, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’e, Toroslar Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşın Yılmaz’a, Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özyiğit’e, Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gültak’a, Mezitli Belediye Başkanı Sayın Neşet Tarhan’a, Silifke Belediye Başkanı Sayın Sadık Altunok’a, Erdemli Belediye Başkanı Sayın Mükerrem Tollu’ya, Anamur Belediye Başkanı Sayın Hidayet Kılınç’a, Mut Belediye Başkanı Sayın Volkan Şeker’e, İl Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Aslan’a ve personeline, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Ökkeş Demir’e ve personeline ve bizleri destekleyen tüm kent büyüklerimize teşekkür ederiz.

Bugün sahadan beraberlikle ayrılmış olsak da kazanan MERSİN olmuştur, kazanan, uyuyan bir devi uyandıran TARAFTARLARIMIZ olmuştur.

Şampiyonluk meşalesini yaktık, hep birlikte, el ele omuz omuza bu sezon adımızı 2. Lige yazdıracağız.

Teşekkürler MERSİN, Teşekkürler KIRMIZI ŞEYTANLAR

İÇEL İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ BAŞKANI

METİN SALTIK