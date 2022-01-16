İDMAN YURDU AĞRI'DAN 3 ALTIN PUANLA DÖNDÜ

TFF 3.Lig 3.Grupta zirve mücadelesi yapan Mersin temsilcisi İçel İdman Yurdu , Ağrı deplasmanından 3 puan ile döndü.

İçel İdman Yurdu 18. Haftada , Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadında oynanan maçta rakibi Ağrı 1070 Spor'u 2 - 1 mağlup etti.

Karşılaşmaya ; Orhan Erdoğan , Burak Bilgen , Gökcan Gelmen , Erhan Karayer , Aslan Gök , Ömer Önder , Serhat Tunç , Batuhan Ayvaz , Furkan Güneş , Sabit Hakan Yılmaz ve Murat Can Bölükbaşı 11'i ile başlayan Ender Alkanın talebeleri , İlk yarısı 0 - 0 biten karşılaşmayı ikinci yarının 52. dakikasında Batuhan Ayvaz ve 85.dakikasında Furkan Güneş'in attığı gollerle 2 -1 kazanarak Ligin 2. yarısına galibiyetle başladı.

İçel İdman Yurdu bu galibiyetle puanını 30'a çıkararak 5. sıraya yükseldi ve playoff şansını yükseltti.