İDMAN YURDU 3'TE 3 YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden İçel İdman Yurdu, 26. Hafta maçında Yeşilyurt D.Ç. Ofspor’u 1 - 0 mağlup etti.

Kırmızı Lacivertliler, Mersin Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Umut Aydın’ın golüyle 1-0 kazandı.

Bu skorla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran İçel İdman Yurdu, puanını 48’e yükseltti.

İçel İdman Yurdu, 27. Hafta maçında 13 Mart Pazar günü Karabükspor ile karşılaşacak. Karabük’te oynanacak mücadele saat 14.00’te başlayacak.

Stad: Mersin Stadyumu

İçel İdman Yurdu: Sertaç Güzel, Gökcan Gelmen, Özkan Zileli, Aslan Gök, Erhan Karayer, Ömer Önder (Batuhan Fındık dk.86), Serhat Tunç (M. Raşit Şahingöz dk.60), Batuhan Ayvaz (Muratcan Bölükbaşı dk.60), Ömer Çiçek (Furkan Güneş dk.86), Sabit Hakan Yılmaz, Umut Aydın (Nurettin Çağlar dk.73)

Ofspor: Burak Sarı, Buğrahan Karslı, Onur Paksoy, Fikret Topaloğlu (Serkan Gürses dk.86), Temel Taşkın, Emre Turan, Batuhan Calap (Miraç Türkyılmaz dk.70), Gökhan Cingirt, Emre Kalkan, Adnan Gülen, Oktay Bala

Sarı Kart: Özkan Zileli (İçel İdman Yurdu); Fikret Topaloğlu, Burak Sarı (Ofspor)

Goller: Umut Aydın (dk.58)

EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMDAN BİRİSİ

Sahasında Ofspor’u 1-0 mağlup eden İçel İdman Yurdu, Belediye Derincespor ile birlikte Türkiye profesyonel liglerinde en az gol yiyen iki takımdan biri olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Oynadığı son 6 maçta gol yemeyen Kırmızı Lacivertliler, bu sezon toplamda 16 maçta kalesini gole kapattı.

İçel İdman Yurdu ayrıca, Spor Toto Süper Lig lideri olan ve bu sezon sadece 1 kez yenilen Trabzonspor’un ardından en az mağlup olan 3 takımdan biri olarak ta dikkat çekiyor. Bu sezon oynadığı 26 maçta sadece iki kez mağlup olan Mersin ekibi, Sakaryaspor ve Batman Petrolspor ile birlikte bu ünvanı elinde bulunduruyor.