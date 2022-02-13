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İÇEL İDMAN YURDU KIRIKKALE'DEN 1 PUAN İLE DÖNDÜ : 0 - 0
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında İçel İdman Yurdu deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile 0-0 berabere kaldı.
SPOR 13.02.2022, 16:35
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında İçel İdman Yurdu deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Başpınar
Hakemler: Önder Turgay Demirdak xx, Yusuf Doğan xx, Serkan Öksüz xx
Kırıkkale Büyük Anadoluspor: İlker Günay xxx, Yunus Emre Çabuker xx, Mehmet Albayrak xx, Emrah Sürücü x (Burak Destan dk. 85 ?), Yasin Reis x (Ufukcan Engin dk. 86 ?), Uğur Ayhan x (Yiğit Alp Sevinç dk. 58 x), Ali Kemal Özkan x (Emirkan Demir dk. 72 ?), Reha Kurt xx, Buğra Şahiner xx, Onur Çakmakçı xx, Seyit Emre Söğüt x (Serkan Güler dk. 85 ?)
İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: Sertaç Güzel xx, Gökçan Gelmen xx, Batuhan Ayvaz x (Furkan Güneş dk. 69 x), Ömer Önder x (Raşit Şahingöz dk. 89 ?), Berkay Öztuvan xx, Erhan Karayer xx, Nurettin Çağlar x (Umut Aydın dk. 79 x), Ömer Çiçek xx, Özkan Zileli xx, Murat Can Bölükbaşı x (Serhat Tunç dk. 88), Aslan Gök xx
Sarı kartlar: Mehmet Albayrak, Onur Çakmakçı, Yiğit Alp Sevinç (Kırıkkale BA), Murat Can Bölükbaşı (İçel İdman Yurdu SK)
İdman Yurdu aldığı bu 1 puan ile 22.haftayı 38 puan ile puan sıralamasında 4. sıraya yükseldi.
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