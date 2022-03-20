İÇEL İDMAN YURDU KARABÜK'TEN ŞEN DÖNÜYOR : 5 - 0

TFF 3. Lig 3. Grup’un 27. haftasında İçel İdman Yurdu Kardemir Karabükspor'u deplasmanda , 5-0 mağlup etti.

İçel İdman Yurdu aldığı bu galibiyetle puanını 51 ' e yükselterek zirve mücadelesini sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden İçel İdman Yurdu, 27. Hafta maçında Kardemir Karabükspor’a konuk oldu. Mersin ekibi, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynanan maçı 5-0 kazandı.

Kırmızı Lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; Murat Can Bölükbaşı (2), Umut Aydın, Batuhan Ayvaz ve Nurettin Çağlar kaydetti.

Bu skorla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkaran İçel İdman Yurdu, puanını 51 yaptı ve bir maç fazlasıyla lider Esenler Erokspor’un 6 puan gerisinde 3. sıraya yükseldi.

Kırmızı Lacivertli ekip, 28. Hafta maçında 27 Mart Pazar günü kendi evinde Orduspor ile karşılaşacak.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xx, Hakan Eygü xx, Ahmetcan Akkoyun

Kardemir Karabükspor: Halitx, Sezer x, Doğukan xx (Arda dk. 81 ?) Melih Berat xx (Hasan dk. 75 x), Serkan x, Ahmet Enes x, Furkan Can x (Mert Ali dk. 56 x), Furkan Övün x (Davut dk. 81 ?), Ali Kemal x, Mustafa x, Seyithan x, Yasin Tabak x (Efe dk. 74 x)

İçel İdmanyurduspor: Sertaç xx, Gökcan xx, Muhammed xx (Berkay dk. 55 xx), Sabit xx (Ömer dk. 60 xx), Furkan xx (Batuhan dk. 55 xx), Erhan xx, Özkan xx, Murat xx, Aslan xx, Umut xx (Nurettin dk. 60 xx), Serhat xx (Ömer Önder dk. 75 x)

Goller: Murat Can (dk. 38 pen. ve 45+1), Umut (dk. 39), Batuhan (dk. 57), Nurettin (dk. 74) (İçel idmanyurdu)

Sarı kartlar: Doğukan (Karabükspor), Sertaç (İçel İdmanyurdu