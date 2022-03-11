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İÇEL İDMAN YURDU KARABÜK MAÇI ERTELENDİ
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden İçel İdman Yurdu’nun 27. Hafta maçında deplasmanda oynayacağı Karabükspor maçı olumsuz hava şartlarından dolayı ertelendi.
SPOR 11.03.2022, 12:05
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden İçel İdman Yurdu’nun 27. Hafta maçında deplasmanda oynayacağı Karabükspor maçı olumsuz hava şartlarından dolayı ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamada; “TFF tarafından hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta ileri kaydırılmıştır.
Bu açıklamayla beraber Kardemir Karabükspor maçımız 20 Mart 2022 Pazar gününe alınmış olup, fikstürün kalan maçlarının tarih ve programları ayrıca ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.
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