İÇEL İDMAN YURDU KARABÜK MAÇI ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden İçel İdman Yurdu’nun 27. Hafta maçında deplasmanda oynayacağı Karabükspor maçı olumsuz hava şartlarından dolayı ertelendi.



Kulüpten yapılan açıklamada; “TFF tarafından hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta ileri kaydırılmıştır.