İÇEL İDMAN YURDU ERSİN AKA İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

TFF 3. Lig 1. Grupta Mersin'i temsil edecek olan İçel İdman Yurdu , Teknik Direktörlük görevi için Ersin Aka ile anlaştı.

İçel İdman Yurdu Kulübü , resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ersin Aka ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

İçel İdman Yurdu Kulübünün yaptığı o açıklama ;

Kulübümüz daha önce Adanaspor, Eskişehirspor, Giresunspor, Adana Demirspor, Ç. Rizespor, 1928 Bucaspor ve Ankara Demirspor takımlarında görev yapmış teknik direktör Ersin Aka ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.