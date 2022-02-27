İÇEL İDMAN YURDU EDİRNE'Yİ TEK GOLLE GEÇTİ

TFF 3.Lig , 3. Gurupta zirve mücadelesi veren İçel İdman Yurdu Mersin Şehir Stadında misafir ettiği Criptoswaps Edirnespor'u 1 - 0 mağlup etti.

Karşılaşmaya Setaç Güzel , Özkan Zilli , Gökcen Gelmen , Erhan Karayer , Ramazan Çeri , Berkay Öztuvan , M. Raşit Şahingöz , Batuhan Ayvaz Ömer Çiçek , Sabit Hakan Yılmaz ve Umut Aydın 11'i ile başlayan İdman Yurdu , İlk yarıda Umut Aydın'ın attığı gol ile karşılaşmayı 1 - 0 kazanarak puanını 42'ye yükselterek TFF 3.Lig , 3.Gurupta 24. hafta sonunda 5.sıraya yükseldi.