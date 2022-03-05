İÇEL İDMAN YURDU 2 DE 2 YAPTI : 0 -1

TFF 3.Lig , 3. Gurupta zirve mücadelesi veren İçel İdman Yurdu , Mardin deplasmanından 3 puan ile döndü.

TFF 3. Lig 25. Haftasında Mardin'de Mardin 1969 Spor ile karşılaşan İçel İdman Yurdu üst üste 2. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya ; Sertaç Güzel Gökcan Gelmen , Özkan Zileli , Miraç Can Doksanoğlu , Aslan Gök , Serhat Tunç , Ömer Önder , Ömer Çiçek , Sabit Hakan Yılmaz , Batuhan Ayvaz ve Umut Aydın ile başlayan İdman Yurdu , ilk yarısı 0 - 0 biten karşılaşmada Umut Aydı ile 88.dakikada 1 - 0 öne geçti.Kalan sürede başka gol olmayınca İdman Yurdu çok önemli bir deplasmandan 3 puan ile dönerek puanını 45'e çıkardı ve grubunda 4. sırada yer aldı