"HER AY BİR BRANŞ TANITIMI" PROJESİNDE EMEĞİ GEÇENLER UNUTULMADI

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yaşta herkese spor yaptırma adına başlatılan “Her Ay Bir Branş Tanıtımı” projesi kapsamında Voleybol branşına emeği geçenler unutulmadı.

2022 yılı Ocak ayı itibari ile Voleybol branşı ile hayata geçen ve yılın 12 ayına farklı bir spor branşı olacak şekilde Ocak ayında Voleybol branşı ile başlayan “Her Ay Bir Branş Tanıtımı” projesi kapsamında Voleybol Branşına emeği geçen eski Beden eğitimi öğretmeni, Voleybol Antrenörü, hakem, gözlemci ve Voleybol il temsilcisi Neşet Taslan ile eski Voleybol hakemi ve gözlemcisi Abdullah Soykan ziyaret edilerek Voleybol branşına verdikleri hizmetlerden dolayı Teşekkür Plaketi verildi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri birimi, Sportif değerlendirme ve takip birimi şube müdürü Vedat Akyar, ARGE Proje Koordinatörü Berna Kulaç, Türkiye Voleybol Federasyonu Mersin İl temsilcisi Nurten Keskin ve Mersin Yenişehir Belediyesi ihtisas Spor Kulübü oyuncusu Merve Yıldırım ile birlikte Voleybol Branşına bugüne kadar verdikleri destek ve hizmetlerden dolayı Neşet Taslan ve Abdullah Soykan'ı ziyaret ederek teşekkür Plaketi verdiler.

“Her Ay Bir Branş Tanıtımı” Projesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol federasyonu Mersin İl temsilciliği tarafından Ocak ayı boyunca Voleybol branşıyla alakalı okullarda branş tanıtımı, ziyaretler, evinin sultanları, AVM’lerde branş tanıtımı ve ödüllü yarışmalar, mini Voleybol gibi çeşitli etkinliklerle festival havasında branşların tanıtılması sağlanarak, 7’den 70’e herkese spor yapma alışkanlığı kazandırmak, bilinçli spor yapmayı göstermek ve Mersin’de Voleybol kültürünün oluşturulması hedefleniyor.